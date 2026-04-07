Cách Chơi Tiến Lên Miền Nam |Luật Cược Chi Tiết 2026

Cách chơi tiến lên miền Nam khá đơn giản, dễ tiếp cận kể cả với game thủ mới. Ngoài việc hiểu rõ luật lệ, bạn cũng cần tích kỹ cho mình kinh nghiệm và một số mẹo để nâng cao khả năng thắng.

Hướng dẫn luật, cách chơi tiến lên miền Nam cơ bản tân binh cần nắm

Để đặt cược hiệu quả, trước hết bạn cần hiểu rõ luật lệ. Dưới đây là những thông tin quan trọng dành cho tân thủ trước khi nhập cuộc.

Quy tắc cơ bản về cách chơi tiến lên miền Nam

Một ván thường sẽ có khoảng 2 – 4 người tham gia tranh tài. Game sử dụng bộ bài Tây gồm 52 lá, trừ quân joker. Mục tiêu của bet thủ là đánh hết bài trên tay càng nhanh càng tốt.

Thứ tự các quân trong luật, cách chơi tiến lên miền Nam cũng giống như nhiều sản phẩm đánh bài khác. Quy định cụ thể áp dụng cho mọi sân chơi như sau:

Lá số 3 là nhỏ nhất, số 2 là lớn nhất. Thứ tự tăng dần từ thấp đến cao bắt đầu từ: 3 < 4 < 5 <….< Q < K < A < 2.

Các chất được quy định: Bích < Chuồn < Rô < Cơ. Ví dụ: Cây thấp nhất là 3 bích < 3 chuồn < 3 rô < 3 cơ.

Các tổ hợp bài hợp lệ được công nhận để so sánh có độ lớn tăng dần áp dụng như sau:

Quân bài Cụ thể Quân rác Lá lẻ, không thuộc nhóm nào. Đôi Hai quân có cùng số (Ví dụ: 3 cơ và 3 rô). Sảnh 3 lá liên tiếp, không chứa 2 (Ví dụ: 8 rô, 9 cơ, 10 cơ,… ) Sám cô Gồm 3 lá cùng số (Ví dụ: 7 cơ, 7 rô, 7 bích). Tứ quý Trong cách chơi tiến lên miền Nam , 4 lá cùng số đầy đủ chất, có thể chặt được 2. (Ví dụ tứ quý 10 gồm 10 rô, 10 cơ, 10 át và 10 bích). Sảnh rồng bộ số liên tiếp từ 3 đến A, không cần đồng chất. Đôi thông 3 đôi liên tiếp, có khả năng chặt được 2 hoặc tứ quý tuỳ vào số lượng.

Quy tắc chặt bài trong cách chơi tiến lên miền Nam

Ngoài việc các quân lớn hơn có thể chặt quân nhỏ hơn. Trong game này còn có một số quy tắc cần lưu ý:

2 có thể chặt các lá rác hoặc 2 có chất nhỏ hơn.

Chỉ có tứ quý hoặc ít nhất từ 3 đôi thông hoặc hơn mới chặt được 2.

Tứ quý có thể chặt 1 quân 2, 3 đôi thông hoặc bộ tứ quý nhỏ hơn.

Ba đôi thông chặt được 2 hoặc bộ ba đôi thông có giá trị nhỏ hơn.

Bốn đôi thông liên tiếp chặt được tứ quý, ba đôi thông, 1 đôi 2 hoặc 1 quân 2 lẻ.

Một ván bài tiến lên diễn ra như thế nào?

Trong cách chơi tiến lên miền Nam bet thủ cần lựa chọn được phòng và mức cược hợp lệ. Bắt đầu ván đấu, hệ thống sẽ chia ngẫu nhiên cho mỗi người 13 lá. Với ván đầu, người giữ quân 3 bích sẽ đánh trước. Từ các ván tiếp theo, người thắng cuộc là người được đánh trước.

Người tham gia có quyền đánh bất cứ tổ hợp bài hợp lệ (quân rác, đôi, sám cô,…) Người tiếp theo phải đánh tổ hợp lớn hơn hoặc anh em chọn bỏ lượt. Vòng cược tiếp tục cho đến khi không ai chặn được lượt của người trước. Người đánh cuối cùng lượt trước sẽ được bắt đầu lượt mới.

Ván đấu kết thúc khi tất cả thành viên đánh hết quân trên tay. Người hết trước sẽ giành chiến thắng. Các thành viên còn lại sẽ theo thứ tự nhì, ba, bét tuỳ thuộc vào việc ai hết trước.

Ngoài ra, trong cách chơi tiến lên miền Nam sẽ có một kiểu thắng đặc biệt là “thắng trắng”. Tức là thắng ngay khi hệ thống chia bài xong nếu bạn sở hữu:

6 cặp hợp lệ bất kỳ hoặc 5 đôi thông và 1 lá lá.

Bộ tứ quý 2 hoặc tứ quý bất kỳ cộng 3 đôi thông.

Sảnh rồng hoặc 12 lá cùng màu.

Kết luận

Hướng dẫn về cách chơi tiến lên miền Nam cơ bản được cập nhật dành cho hội viên tại C168. Đây là game quen thuộc với luật khá dễ, chỉ cần vài ván ban đầu là bạn đã nhập cuộc dễ dàng.